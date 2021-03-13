اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض سعر بلطى المزارع بين 16-21 جنيها

السبت، 13 مارس 2021 11:47 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض سعر بلطى المزارع بين 16-21 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 13-3-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، مع انخفاض فى أسعار البلطي المزارع حيث سجلت اسعار البلطى المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار البورى 1. بين 42-48 جنيها للكيلو، والبورى 2 بين 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

 

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 


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