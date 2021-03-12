اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى يتراوح بين 17 – 22 جنيها

الجمعة، 12 مارس 2021 08:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى يتراوح بين 17 – 22 جنيها أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك تشهد استقرارا خلال تلك الفترة في ظل زيادة المعروض داخل السوق ، موضحة أن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12 – 3 – 2021 داخل سوق العبور للجملة جاءت كالتالى : -

البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو

 البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،

 البلطى المزارع " 1 " 19-22 جنيها للكيلو 

 البلطي المزارع "2" بين 16-17 جنيها للكيلو

 البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو

 البلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو

القشر بياض  بين 70-100جنيها للكيلو

البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو

البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها

 البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو

البربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو

 والمكرونة تتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو   .

 

 


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سوق العبور

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