أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى يتراوح بين 17 – 22 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك تشهد استقرارا خلال تلك الفترة في ظل زيادة المعروض داخل السوق ، موضحة أن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12 – 3 – 2021 داخل سوق العبور للجملة جاءت كالتالى : -

البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو

البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،

البلطى المزارع " 1 " 19-22 جنيها للكيلو

البلطي المزارع "2" بين 16-17 جنيها للكيلو

البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو

البلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو

القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو

البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو

البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها

البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو

البربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو

والمكرونة تتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو .