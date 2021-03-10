اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البورى

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البورى أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 10 - 3 - 2021 بسوق العبور للجملة، انخفاضا فى سعر السمك البورى حيث تراوح سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، مقابل 33 - 39 جنيها للكيلو، بينما تراوح السمك البورى 1 بين 42 – 48 مقابل 44 - 50 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض بين 70 - 100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان 10 – 20 جنيها.

 

وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ34 - 40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وتراوحت وأسعار البلطى المزارع "1" 17 - 20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصناف من المجمدة إلى السويسى فتتراوح من 25 ـ 60 جنيها للكيلو.


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