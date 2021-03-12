8 علامات تشير إلى خطورة آلام الظهر.. فقدان الوزن غير المبرر وألم فى الصدر

كتبت مروة هريدى

تعتبر آلام الظهر مصدر إزعاج للعديد من الناس وفى بعض الأحيان قد تكون علامة على الإصابة بمشكلة خطيرة، ولكنها فى الغالب تكون شائعة مثل الإصابة بالصداع ونزلات البرد وإجهاد العين وغيرها، وتكون حميدة ولا تستدعى العلاج، إلا أن هناك بعض العلامات والأعراض التى تشير إلى الإصابة بحالة خطيرة تتطلب وقتها الخضوع للفحص والعلاج، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها، تشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS

) إلى أن هناك 8 علامات تدل على أن آلام الظهر سببها مشكلة خطيرة:

1- الشعور بوخز حول الأعضاء التناسلية أو الأرداف

2- صعوبة التبول

3- فقدان السيطرة على المثانة

4- ألم فى الصدر

5- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أعلى

6- فقدان الوزن غير المبرر

7- تورم أو تشوه فى الظهر

8- عدم تحسن الألم بعد الراحة أو تزداد حدته ليلًا.

أضافت الهيئة الصحية البريطانية أنه فى حالات نادرة يمكن أن تكون آلام الظهر ناتجة عن مشكلة صحية أكثر خطورة مثل الإصابة بعدوى أو السرطان أو تلف أجزاء من العمود الفقرى أو الإصابة بالانزلاق الغضروفى أو كسر فى أحد عظام الظهر الذى ينتج عنه هشاشة العظام، بينما قد تنتج آلام أسفل الظهر الالتهابية عن الإصابة بالتهاب الفقار اللاصق ما يترتب عليه حدوث التهاب فى مفاصل العمود الفقرى والأربطة.

- فيما يلى .. قائمة الحالات التى يمكن أن تسبب آلام الظهر الشديدة تشمل:

1- الكسور

2- الفتق

3- الإصابة بالأورام

4- التهابات العظام

5- الإصابة بالتهابات أو حصوات الكلى

6- هشاشة العظام

7- التهاب السحايا