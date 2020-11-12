آلام الظهر علامة على التهاب البنكرياس.. تعرف على أعراضه وأسباب الإصابة

كتبت هند عادل

التهاب البنكرياس هو عادة مرض مؤلم يصيب البنكرياس ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، وقد تتعافى الحالات الخفيفة من التهاب البنكرياس دون علاج، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات تهدد الحياة وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

ويحدث ألم الظهر بسبب الإصابة أو بعض الأنشطة أو الوضع السيئ ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض بعض الحالات الطبية وفقًا للخبراء ، قد يكون ألم ظهرك أيضًا علامة على التهاب البنكرياس ، وهي حالة يصاب فيها البنكرياس بالتهاب، و التهاب البنكرياس هو عامل خطر معروف للإصابة بسرطان البنكرياس يقع البنكرياس خلف المعدة وبالقرب من الأمعاء الدقيقة وهي مسؤولة عن إطلاق تلك الإنزيمات التي تساعد على الهضم وتسمح للجسم بإدارة الجلوكوز.

ويمكن تصنيف التهاب البنكرياس إلى نوعين. النوع الأول هو التهاب البنكرياس الحاد الذي يمكن تعريفه على أنه التهاب مفاجئ للبنكرياس يميل إلى الاستمرار لفترة زمنية أقصر ويسبب الشعور بعدم الراحة وقد يكون قاتلاً علاوة على ذلك ، يمكن أن يتلف أيضًا الأنسجة ويسبب العدوى والخراجات في المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن ، قد يستمر الألم وعدم الراحة لفترة أطول من الوقت.

علامات التحذير من التهاب البنكرياس

وفقًا للدكتور روي باتانكار ، مدير وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفى Zen متعدد التخصصات بمومباي بالهند يمكن أن تختلف علامات وأعراض التهاب البنكرياس اعتمادًا على نوع الشخص.تشمل أعراض التهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

ألم في البطن يمتد إلى الظهر، ألم في الجزء العلوي من البطن، بطن منتفخة، غثيان، التقيؤ، حمى، عدم القدرة على الأكل بشكل صحيح.

و تشمل أعراض التهاب البنكرياس المزمن ما يلي:



ألم في الجزء العلوي من البطن، إسهال، فقدان الوزن غير المبرر، معده مضطربه.

أسباب التهاب البنكرياس



قد يعاني الشخص من التهاب البنكرياس بسبب بعض الحالات مثل حصى المرارة والالتهابات وأمراض المناعة الذاتية واضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة واستهلاك الكحول تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب البنكرياس الحاد الالتهابات الفيروسية وبعض الأدوية مثل مدرات البول الشائعة (الثيازيدات) والأدوية المضادة لمضادات البروستاتا.

طرق علاج التهاب البنكرياس



سيتم وصف المضادات الحيوية والسوائل لمرضى التهاب البنكرياس الحاد، الحالات الحادة تحتاج جراحه في بعض الأوقات لإزالة أي حصوة انزلقت من المرارة إلى القناة الصفراوية عن طريق إجراء بالمنظار يسمى ERCP

كما تشمل خطه علاج التهاب البنكرياس تجنب تناول الأطعمة الحارة والزيتية والمعالجة والأطعمة المحتوية على مواد تحلية صناعية والكافيين والأطعمة الدهنية بجانب ممارسة اليوجا والتأمل لتخفيف نوبات الألم وعدم الراحة.