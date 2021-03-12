اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية فرنسا يخضع للعزل بعد مخالطته شخصا من عائلته مصابا بكورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 12:00 ص
وزير خارجية فرنسا يخضع للعزل بعد مخالطته شخصا من عائلته مصابا بكورونا جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسئول بوزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان إيف لودريان سيبدأ في العزل الذاتي بعد مخالطته شخصا من عائلته مصابا بفيروس كورونا، وسيخضع لودريان (73 عاما) للفحص اليوم الخميس والأربعاء المقبل أيضا وذلك بعد مضى أسبوع من مخالطته الشخص المصاب، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 على السفر الدولى خارج أوروبا.
 
ذكرت الوزارة فى بيان أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهرى للسفر من الآن فصاعدا.
 
وأضافت أن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض فى غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سينشر فى 12 مارس، وفى مطلع العام الجارى انتشرت سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بسرعة فى مناطق متعددة من فرنسا، ما أدى إلى فرض قواعد أشد صرامة لوضع الكمامات وفرض حظر تجوال حول ساحل بحر المانش.

وباتت السلالة المتحورة من الفيروس السائدة فى بريطانيا مسؤولة عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس فى الآونة الأخيرة حول مدينة دنكيرك الساحلية الفرنسية، وفقا لبيان صدر عن هيئة الصحة الإقليمية، وأمرت الإدارة الإقليمية بقواعد أكثر صرامة لوضع الكمامات وحثت المواطنين فى دنكيرك وبعض المناطق الأخرى على عدم مغادرة المدينة للحد من انتشار المرض.

وارسلت المشافى المكتظة فى المدينة مرضى الفيروس إلى مناطق أخرى وسط ارتفاع كبير فى عدد المحتاجين لدخول العناية المركزة.


فرنسا

باريس

لودريان

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تخفف قيود مكافحة كورونا على السفر الدولى

الخميس، 11 مارس 2021 05:01 م

وزير خارجية فرنسا: نعمل على خلق الظروف الملائمة لحوار فلسطيني- إسرائيلي

الخميس، 11 مارس 2021 02:35 م

فرنسا تسعى لتدشين نصب تذكارى ومتحف لضحايا الإرهاب بحلول 2027

الخميس، 11 مارس 2021 01:35 م

أوروبا تواجه التطرف.. دراسة تكشف تحركات فرنسا ضد مخططات الجماعات الإرهابية

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:58 م

رئيس مخابرات فرنسا: الخط الأحمر الليبى دفع المسار السياسى لتسوية القضية

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة