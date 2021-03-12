مياه أسيوط تشكل لجنة لتقليل الفاقد ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة IWSS

كتب أحمد حسن

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشارى Tetra Tech لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف لتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف "عبد الغفار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع ينفذ تحت إشراف الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجودة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بـ(المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر).

وناقش رئيس شركة مياه أسيوط، جون اندرسون مدير المشروع، والمهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، والدكتور أشرف غراب استشاري المشروع، برنامج المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة لضرورة حساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة والإرتوازي بصورة دقيقة وجيدة والاستعانة بأحدث أجهزة قياس التصرف وأجهزة قياس الضغط والكشف عن التسريبات الموجودة بالشبكات والوصلات الخلسة لتحديد النسب الفعلية للفاقد.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة من مهندسي القياسات والفاقد والقائمين على تشغيل المحطات وخضوعها لبرامج تأهيلية لأعمال التشغيل والصيانة لتدقيق قياسات المياه المنتجة والمباعة للعمل على تقليل الفاقد داخل المحطات عبر خطة ومنهجية مدروسة.