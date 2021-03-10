رئيس مياه القناة: تشغيل محطة "البورسعيدية" بكامل طاقتها بعد أعمال الصيانة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم، الأربعاء، عن تشغيل محطة مياه "البورسعيدية" الكومباكت بمنطقة المنايف بكامل طاقتها، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها، وذلك بعد إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وصيانة المحطة، وذلك للقضاء بشكل نهائى على مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المنايف وأبو بلح، وعدد من المناطق المجاورة، بسبب الزيادة السكانية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات، ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير ألواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة إلى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على على المحطة وإطالة عمرها الافتراضى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.