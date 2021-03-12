فوائد توت العليق.. يحمى من السرطان والسمنة وأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يشمل كافة العناصر الغذائية من فواكه وخضراوات متنوعة والنشويات الغنية بالألياف، وكذلك منتجات الألبان والبقوليات والأسماك واللحوم واختيار الزيوت غير المشبعة بجانب شرب الكثير من السوائل، وعندما يتعلق الأمر بالفاكهة فإن هناك التوت العليق متعدد الفوائد الصحية من حيث تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والعيش لفترة أطول كما يساعد فى إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

توت العليق الأحمر غنى بمادة الكيرسيتين وحمض الجاليك وهما من مركبات الفلافونويد المرتبطة بتحسين وظائف القلب والوقاية من السمنة، كما يعزز حياة الخلايا الصحية بالجسم وينظم موت الخلايا الضارة بشكل طبيعى، بجانب ما يحتويه من المركبات القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، بما فى ذلك فيتامين سى وكلها تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكرى والسمنة والسرطان.

تناول توت العليق الأحمر أيضًا يساهم فى خفض نسبة السكر فى الدم ويحسن مقاومة الأنسولين، نظرًا لاحتوائه على نسبة منخفضة من السكر مثل باقى الأنواع الأخرى من التوت.

وقد أظهرت التجارب التى أجريت على الحيوانات أن تناول توت العليق الأحمر المجفف بالتجميد جنبًا إلى جنب مع نظام غذائى غنى بالدهون يُخفض نسبة السكر فى الدم كما يُقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى.

وأشارت دراسة أخرى نشرت فى المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، إلى أن التوت العليق الأحمر له خصائص يمكنها قتل خلايا سرطان المعدة والقولون والثدى.

- فيما يلى.. فوائد إضافية لجميع أنواع التوت:

1- التوت مليء بالقيمة الغذائية التى تعزز صحة القلب.

2- أظهرت الدراسات أيضًا أن التوت يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار وهو مقدمة قاتلة لأمراض القلب.

3- تناول التوت بكل مشتقاته يساعد فى الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

4- يعتبر التوت غذاء ممتاز لصحة الدماغ، حيث تم التوصل لدليل على أن استهلاك التوت يمكن أن يساعد فى منع التدهور المعرفى (الزهايمر) الناتج عن تقدم العمر.