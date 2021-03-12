فرنسا: انهيار لبنان كارثة على المنطقة ويجب التحرك قبل فوات الأوان

إيمان حنا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، السياسيين اللبنانيين من مخاطر انهيار لبنان، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، كما حذر لودريان من أنه إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها، ولا يزال هناك وقتا للتحرك قبل فوات الأوان. وفق ما أوردت العربية.

وقال لودريان "قد أميل للقول إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا"، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد، وشدد على أن الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد علماً أن المجموعة الدولية تراقب بقلق" الوضع المتدهور، في تعبير جديد عن الضغوط التي تحاول فرنسا ممارستها منذ أشهر على القادة السياسيين اللبنانيين لكي يشكلوا حكومة، لكن بدون نجاح حتى الآن.

يأتى هذا بعد سبعة أشهر على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص ودمر أحياء بكاملها في العاصمة في 4 أغسطس ،و لا يزال لبنان في حالة شلل سياسي فيما تغرق البلاد اقتصادياً وتشهد تظاهرات وإقفال طرقات احتجاجاً على الأوضاع، وقدمت الحكومة استقالتها عقب الانفجار وتقوم حاليا بتصريف الأعمال.