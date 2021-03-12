اليوم السابع
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شعبة الصيدليات: توفير بروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع المناطق

الجمعة، 12 مارس 2021 11:00 م
شعبة الصيدليات: توفير بروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع المناطق الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع الأدوية المدرجة في البروتوكول العلاجي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة لفيروس كورونا متاح في جميع الصيدليات ولا توجد أي منطقة تعاني من نقص في أدوية البروتوكول العلاجي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة لتوفير تلك الأدوية في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية.
 
أشار "عبد المقصود"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشعبة العامة تنسق بشكل دوري مع منتسبي الشعبة في جميع أنحاء الجمهورية لمعرفة الاحتياجات من اى دواء يكون به نقص، وذلك لتوفيره بصورة مباشرة وذلك حتى انتهاء الأزمة.
 
وأوضح رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أنه فيما يخص منتجات وأدوات الوقاية، والتي تضمن الكحول والكمامات فانها مازالت متوفرة وبصورة كبيرة في الصيدليات على مستوى الجمهورية وبأسعار مناسبة جدا، مشيرا إلى أن الكمامات في الصيدليات تبدأ من 2 جنيها، و زجاجة الكحول تبدأ من 10 جنيهات.
 
وعلى جانب أخر أشار "عبد المقصود"، إلى أن الشعبة طالبت وزارة المالية بايجاد طريقة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة وعلى ألا تكون من خلال الصيدليات، حيث إن نسبة كبيرة في الصيدليات وخاصة في المناطق النائية لا تتمكن من عمل تلك الحسابات بصورة سليمة، مقترحا أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع وليس من خلال الصيدليات.
 
 

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اخبار الاقتصاد

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