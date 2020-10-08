"شعبة الصيدليات ": انتهاء أزمة نواقص الفيتامينات فى مصر

كتب إسلام سعيد

كشف الدكتور أمير هارون ، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، أن أزمة نواقص الفيتامينات التي ظهرت الفترة الماضية اختفت تماما من الأسواق ، بعد ما أدرك المستهلك أن ظاهرة تخزين الدواء سلبية ما يتم تخزينه من أدوية لن يتم الاستفادة منه.

وأوضح هارون ، لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواطنين قاموا بشراء فيتامينات بكثرة خلال أزمة الكورونا ، وهذا الأمر خلق أزمة النواقص ، لافتا الى أن قدرات المصانع تكفى احتياجات السوق ، لكن التكالب على الشراء خلق أزمة النواقص والآن الوضع تغير تماما، وأصبح هناك وفرة في كافة الأنواع التي كانت تشهد نقص.

وفى وقت سابق قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سبب نقص الدواء ظاهرة موجودة فى السوق بسبب التكالب الشديد على شراء بعض أدوية الفيتامين بغرض الوقاية، كما أن سوق الأدوية فى الولايات المتحدة الأمريكية شهد نقصا كبيرا فى الأدوية بالرغم من أنها تُصدر للعالم، مضيفا أن الحكومة اتفقت مع شركات أدوية كانت تنتج بطاقة معينة لمضاعفة الإنتاج، وأوضح أن وزارة الصحة وفرت 8 ملايين جرعة علاج لمصابى كورونا.