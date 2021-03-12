هيئة الدواء تجيب على 7 أسئلة شائعة حول لقاحات كورونا.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

علقت هيئة الدواء المصرية، علي الأسئلة الأكثر شيوعا حول لقاح كورونا كنوع من توفير المعلومات الآمنه للجمهور انطلاقا من دور الهيئة في توعية الجمهور في ظل جائحة كورونا .



السؤال الأول: هل تسبب لقاحات كورونا عدوى الفيروس كوفيد 19؟



من السابق لأوانه معرفة ما اذا كانت لقاحات كورونا ستوفر حماية طويلة الأجل، حيث يلزم اجراء المزيد من الأبحاث للاجابة عن هذا السؤال، ومع ذلك تشير البيانات المتاحة إلي أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من كورونا تتكون لديهم استجابة مناعية توفر لهم الحماية .



السؤال الثانى: هل تلقي لقاحات كورونا يسبب ايجابية المسحة بعد ذلك ؟

لا يمكن أن تسبب لقاحات كورونا ايجابية المسحة للاصابة بالفيروس، ولكن بعد فترة تتكون الأجسام المضادة والتى تظهر في نتائج التحاليل .



السؤال الثالث: هل يجب تناول بعض مسكنات الألم كوقاية لأعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا ؟



يمكن تلقي بعض مسكنات الألم بعد تلقي اللقاح، وذلك لعلاج بعض الأعراض التى قد تظهر وليس للوقاية منها، وذلك بعد استشارة الطبيب .



السؤال الرابع: هل يتم الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية بعد تلقي لقاح كورونا ؟



لا فيستغرق الجسم وقتا لتكوين الأجسام المناعية، كما أن بعض اللقاحات تؤخد علي جرعتين ولا يمكنها توفير حماية إلا بعد 15 يوما من الحصول عليهما .



السؤال الخامس: هل تسبب لقاحات كورونا عدوى كورونا ؟



لا يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى كورونا حتى اللقاحات التى تحتوى علي الفيروس غير النشط، ولكن تعمل اللقاحلت علي تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الأجسام المضادة، مما يسبب بعض الأعراض مثل الحمى.



السؤال السادس : هل تقي لقاحات كرونا من الإصابة بعدوى كوفيد 19 ؟

نعم تعمل اللقاحات علي تحفيز الجسم لانتاج اجسام مضادة للفيروس مما يعمل علي الوقاية من عدوى كوفيد 19 .



السؤال السابع: هل يحتاج المتعافون من كورونا لتلقي اللقاح ؟



نعم وذلك لاحتمالية الإصابة بالعدوى مرة أخرى، حيث أن المناعة الطبيعية المكتسبة بعد التعافي من الإصابة تختلف من شخص إلي أخرـ ومن الممكن ألا تستمر طويلا .





















