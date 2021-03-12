شركة أدوية بريطانية تطور علاج بالأجسام المضادة يقلل خطر الوفاة من كورونا بنسبة 85%

كتبت هند عادل

كشفت نتائج التجربة على العلاج بالأجسام المضادة الذي أجرته شركة أدوية بريطانية، عن أنه يقلل من خطر وفاة مرضى كورونا أو إصابتهم بأمراض خطيرة بنسبة تصل إلى 85 % ، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ووكاله بلومبرج الأمريكية.

وقالت شركة جلاكسو سميث كلاين، إن علاجها ، المعروف باسم Vir-7831، له فعالية عميقة في الدراسات العالمية التي قطعها العلماء في وقت مبكر.



علاج ثان بالاجسام المضادة

نظرت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية في 583 مريضًا من مرضى كورونا يعانون من مرض معتدل وقارنت عقار الجسم المضاد مع الدواء الوهمي ووجدت أن العلاج قلل من دخول المستشفيات والوفيات بأكثر من 85 %.

وقالت شركة GSK أن الدراسات المختبرية المنفصلة أظهرت أن العلاج يمكنه أن يعالج بعض متغيرات كورونا ، بما في ذلك سلالات بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، ويحتوي الدواء على أجسام مضادة وبروتينات موجودة في الأشخاص الذين نجوا من مرض كورونا والتي تم تعديلها وراثيًا في المختبر ثم يتم حقن هذه المواد في المرضى الذين يكافحون من أجل زيادة استجابتهم المناعية في المراحل الأولى من مرضهم.

ستقوم جلاكسو سميث وشريكتها في كاليفورنيا ، Vir Biotechnology ، بتقديم طلب للحصول على تصريح استخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة على الفور وتخطط للحصول على موافقة في المملكة المتحدة ودول أخرى في الأسابيع المقبلة.



علاج كورونا

يعمل Vir-7831 بطريقتين عن طريق منع دخول الفيروس إلى الخلايا السليمة وإزالة الخلايا المصابة أيضًا يتم إعطاؤه على شكل حقنة وريدية في الوريد، الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي جزيئات منتجة في المختبر تحاكي الأجسام المضادة البشرية وهي بروتينات مقاومة للأمراض يصنعها الجهاز المناعي

قال الدكتور هال بارون ، كبير المسؤولين العلميين في GSK"يسعدنا أن هذا الجسم المضاد الوحيد النسيلة كان قادرًا على تحقيق هذه الفائدة العميقة للمرضى، ونتطلع إلى إمكانية جعل Vir-7831 متاحًا للمرضى في أقرب وقت ممكن ومواصلة استكشاف إمكاناته في أماكن أخرى."

حتى الآن، يوج 3 علاجات بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة تم منحها ترخيصًا طارئًا في الولايات المتحدة لكن لا توجد بيانات قوية حتى الآن تُظهر فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة.

وتأتي النتائج بعد أن قالت شركة الأدوية الأمريكية ايلى ليلى أمس إن تركيبها المكون من اثنين من الأجسام المضادة الاصطناعية كان فعالاً بالمثل، حيث أظهرت النتائج أن العلاج بالأجسام المضادة قلل من دخول المستشفى والوفيات في المرضى المعرضين لمخاطر عالية تم تشخيصهم مؤخرًا بكورونا بنسبة 87 %.