حلاوة مصر بشعبها ..سيلفى وتعليق وزيرة الهجرة عن صورها مع أطفال الواحات

وكتبت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة تعليقا على الصورة قالت فيه :"عن جمال أولادنا فى الواحات البحرية .. حلاوة مصر بشعبها".

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة ، فعاليات زيارة الواحات البحرية، بجولة فى نادى مناجم الواحات البحرية، وهى المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط ، وشارك الوزيرة فى الزيارة ممثل عن وزارة الرى ووزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتورعز الدين جاد الله، رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطى بالواحات البحرية، والنائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات فى مصر حاليا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتى ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة"مصرية ب100 راجل" لدعم توجه الدولة المصرية فى دعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج فى الإسهام فى تنمية العديد من الأماكن .