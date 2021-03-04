إطلاق شعار رسمى لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" بتصميم إحدى الشابات المصريات بالخارج

كتب محمود راغب

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشعار الرسمى لمبادرة " مصرية بـ100 راجل " The Power of Egyptian Women Abroad، التي دشنتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وأيضا بهدف إمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

وتم عقد الاجتماع الأول مع نحو 45 من السيدات بالخارج من مختلف دول العالم فى الأول من مارس الجاري، وستتكرر اللقاءات على مدار شهر لوضع خطط تنفيذية للمبادرة.

وجاء الشعار الذي تم اختياره من تصميم المصرية "جيداء القرش" المقيمة في ألمانيا، والمشاركة في المبادرة، حيث إنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين، فضلا عن أنها خريجة الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وخريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.

كما شاركت في منتدى شباب العالم 2018 الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الآن عضوة في مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.

وتعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذي أنشأته في 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدف إلى نشر الوعي عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب، وذلك من خلال شرح مواضيع مثل: استخدام البيانات في الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة في الإعلام الغربي والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.