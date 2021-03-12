تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

وارتفع الدولار 0.4 %خلال الجلسة إلى 91.835 لكنه ما زال دون المستوى المرتفع البالغ 92.506 الذي بلغه يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

ويظل مؤشر الدولار على مسار إنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 0.1 %.