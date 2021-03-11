تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-3-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى 49.00 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.71 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجع الين الياباني نحو 0.2 % مقابل الدولار إلى 108.605. وساعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون الإنقاذ المالي من تبعات كوفيد-19 الخاص بالرئيس جو بايدن، والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضا في تحسن شهية المخاطرة.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.71 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.00 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره 52.14 جنيه سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.00 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.62 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.01 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.63 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.