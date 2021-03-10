اليوم السابع
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بجلستها المنعقدة فى 2-3-2021

الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بالمالية

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:44 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بالمالية الجنيه المصرى
كتب: أحمد يعقوب

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نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، قرار لجنة القيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بالمالية بجلستها المنعقدة فى 2-3-2021 ، باعتبار بعض الأعمال نظيرة للوظائف المنصوص عليها في المادة "10" من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

 

وقال القرار إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى قرار لجنة القيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بالمالية بجلستها المنعقدة فى 2-3-2021".

قرر: المادة الأولى، يعتبر عمل مدرسى مادة المحاسبة والمراجعة في الجامعات الخاصة ومعاهد التعليم العليا الخاصة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عملا ، نظيرا للوظائف المنصوص عليها في المادة ( 10) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر فى 8-3-2021.

 


الوقائع المصرية

مزاولة مهنة المحاسبة

المجلس الأعلى للجامعات

الوقائع

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