اليوم السابع
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تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية

الخميس، 11 مارس 2021 10:00 ص
تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى الأسكندرية فسجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد لـ 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
 

وفى سياق متصل انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزى عند 2%.

وهدد ارتفاع العوائد فى الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعنى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذى لا يدر عائدا.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.
 
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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