تجنب العدوى مع تغير الفصول.. 10 طرق فعالة لتعزيز مناعتك الصحية

كتبت هند عادل

يلعب جهاز المناعة دورًا حيويًا في جسم الإنسان، فهو يتتبع كل فيروس ليتخلص منه ولا يسمح له بدخول الجسم مرة أخرى، كما أنه يحمي أجسامنا من جميع الأمراض، ويتكون جهاز المناعة لدينا من خلايا خاصة تدافع عن الجسم ضد العدوى لا تسمح لأي مادة غريبة بغزو الجسم، لذا يجب أن تعتني بمناعتك لتجنب أى مخاطر أو أضرار جسيمة على صحتك.

يمكن لنظام المناعة الصحي هزم مسببات الأمراض، وللحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك يجب أن تتأكد من أن مناعتك قوية بما يكفي لمحاربة كل ما يعترض طريقك بالنظر إلى الوضع الوبائي الحالي.

10 نصائح لتقوية جهاز المناعة:



الحفاظ على الوزن



التأكد من الحفاظ على وزن صحي فيمكن أن تسبب السمنة الكثير من المشاكل لجسمك وأعضائه ، وبالتالي تجعل جهاز المناعة لديك ضعيفًا. إدارة الوزن مهمة جدًا لنظام المناعة الصحي.

الحصول قسط كافٍ من النوم :



مهمة جدًا لجسمك لإعادة التشغيل والبدء في العمل بسلاسة مرة أخرى إذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة ، فهذا يجعل جسمك خاملاً وله تأثير سلبي مباشر على مناعتك.

لا تدخن على الإطلاق:



التدخين يضر بصحتك ويضعف أعضائك، وضعف الأعضاء يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، لذلك يجب التأكد من عدم استهلاك أي مادة ضارة مثل النيكوتين من حيث التدخين.

تجنب شرب الكحول:



يجب أن تشرب باعتدال فقط الكحول ضار بصحة دماغك وأيضًا بالأعضاء المهمة الأخرى مثل الكبد والكلى يمكن أن يتسبب استهلاك الكحول في انهيار جهاز المناعة لديك ويجعلك ضعيفًا داخليًا.

ابتعد عن الإجهاد:



لأن التوتر يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية الإجهاد له تأثير مباشر على مناعتك يجعلك ضعيفًا عقليًا وجسديًا.

تأكد من ممارسة الرياضة بانتظام:



النشاط البدني مهم جدًا لجسمك إنها تحافظ على لياقتك ونشاطك. كما أنه يحافظ على صحة جميع أعضائك وعملها. الجسم السليم لديه جهاز مناعة لائق.

تناول الفواكه الموسمية:



الفواكه تجعلك بصحة جيدة ووجبة خفيفة مثالية كلما شعرت بالجوع الفواكه لها قيمة غذائية عالية تساهم العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة في نظام مناعة جيد.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبتك:



استهلك أكبر عدد ممكن من السوائل تضمن السوائل الأداء السلس لجسمك وجهازك المناعي.

تناول الخضروات الورقية:



الخضار الخضراء مصدر جيد للفيتامينات والمعادن يحتاج الجسم إلى جرعته الخاصة من الفيتامينات والمعادن لبناء آلية قتال صحية. تصبح مناعتك أقوى إذا كنت تستهلك الخضار الخضراء.

النظافة مهمة جدا:



حافظ على النظافة من الداخل والخارج تأكد من غسل يديك قبل الأكل حتى لا تدخل الجراثيم جسمك وتضعف جهاز المناعة لديك خذ حمامًا يوميًا الجسم الصحي هو المكان المناسب لمناعة جيدة.