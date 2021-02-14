مرضى الربو أكثر عُرضة للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف جهاز المناعة

كتبت مروة هريدى

الربو والإنفلونزا حالتان من أمراض الجهاز التنفسى يؤثران بشكل كبير على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يتسبب بالأنفلونزا فيروس الأنفلونزا وهى عدوى واسعة الانتشار، أما الربو فهو مرض التهابى مزمن غير مُعدى يصيب الشعب الهوائية ويحدث بشكل رئيسى بسبب الحساسية (الغبار والوبر وحبوب اللقاح) وغير المسببة للحساسية (دخان التبغ والالتهابات الفيروسية).

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالربو من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض أسوأ عند تعرضهم للإصابة بفيروس الأنفلونزا بسبب اختلافات فى جهاز المناعة، حيث يعانى الأشخاص المصابين بالربو من ضعف الجهاز المناعى، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

- ما علاقة الأنفلونزا بالربو؟

الجهاز التنفسى فى أجسامنا مقارنة بأعضاء الجسم الأخرى هو أكثر عرضة للبيئة الخارجية بسبب مساحة سطحه الكبيرة ونظرًا لأن وظائف الرئتين تتضمن دخول الهواء وخروجه فمن المحتم أن تتعرض للعوامل المُعدية، وبالرغم من أن الحواجز الهيكلية والدفاعات المناعية تحمى الرئتين من الالتهابات والأضرار إلا أن التعرض الطويل لهذه العوامل التنفسية الضارة يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالربو، حيث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" فإن واحد من كل أحد عشر طفلاً وواحد من كل اثنى عشر بالغًا يعانون من الربو.

تنتشر فيروسات الجهاز التنفسى الشائعة مثل فيروس الأنفلونزا باستمرار فى البيئة ويمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار خاصة الأطفال، ولكن الأشخاص المصابين بالربو مُعرضين بدرجة أكبر للإصابة بالأنفلونزا، مع العلم أنه ليست كل أنواع مرضى الربو هدفًا سهلًا لفيروس الأنفلونزا وهذا متوقف على الخلفية المناعية لديهم.

تشير بعض الدراسات إلى السبب الشائع وراء زيادة خطر الإصابة بالإنفلونزا لدى مرضى الربو هو نقص المناعة المضادة للفيروسات لديهم واستخدام جهاز الاستنشاق، على الرغم أن الأخير يُقلل التهاب الرئتين السبب الرئيسى للإصابة بالربو وتمنع مضاعفات هذا المرض الحادة الناتجة عن الإصابة بعدوى الأنفلونزا، إلا أنها تؤثر على المناعة وتضعفها على المدى الطويل.

وأجريت دراسة على عينات من الرئة لمرضى الربو ومتطوعين أصحاء، حيث أظهرت العينات المأخوذة من الأشخاص الأصحاء تفاعلًا قويًا فى الجهاز المناعى لمحاربة فيروس الأنفلونزا مقارنة بردود فعل أضعف بكثير لدى مرضى الربو.

- هل لقاح الانفلونزا فعال لمرضى الربو؟

يوصى بالتحصين السنوى بلقاح الأنفلونزا من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن التطعيم ضد الأنفلونزا يمكن أن يمنع نحو 59-78٪ من نوبات الربو ما قد يؤدى إلى قلة تفاقمه وأمراض الجهاز التنفسى الأخرى.

- فيما يلى.. مجموعة من النصائح للسيطرة على مرض الربو وكيفية التعامل معه:

1- تجنب التعرض للغبار أو العفن أو الوبر.

2- الإقلاع عن التدخين وكذلك تجنب التدخين السلبى.

3- الحرص على زيارة الطبيب بصفة مستمرة ومنتظمة.

4- ابتكر طرقًا لتقوية جهاز المناعة لديك مثل ممارسة تمارين رياضية صحية تحت إشراف خبراء اللياقة.