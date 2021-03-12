بلاش تخففوا الملابس.. موجة جديدة من التقلبات الجوية بالإسكندرية.. لايف

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف، لطقس الإسكندرية اليوم الجمعة، حيث شهدت المحافظة نشاطا للرياح وتوقعات بهطول الأمطار الخفيفة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 12 مارس وحتى 13 مارس الى احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وفى يوم 13 مارس من المتوقع عدم سقوط أمطار، بعد أن شهدت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا فى درجات الحرارة ، وسط تحذيرات بعدم تخفيف الملابس.
وشهدت الإسكندرية خلال الفترة من 2 مارس وحتى 4 مارس ، آخر نوات الشتاء ، حيث سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
ووجه اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برفع درجات الاستعداد وانتتشار السيارات والبدالات واستمرار أعمال التطهير ورفع الكفاءة وتفريغ بيارات محطات الرفع لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
موجة تقلبات جديدة بالإسكندرية
رياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
برودة ورياح فى موجة جديدة بالإسكندرية
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