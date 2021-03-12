التعليم: احتساب درجة الترم الثانى للشهادة الإعدادية من 280 درجة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتولى مديرو عموم تنمية المواد الدراسية إمداد المديريات التعليمية بالموضوعات المقرر إدراجها فى الامتحانات الشهرية التي تُعقد لصفوف النقل، وتتولى المديرية التعليمية عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية ـ بعد تجهيز لجان النظام والمراقبة الخاصة بذلك ـ وطبقاً لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وتُحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة.



وأوضحت الوزارة، أنه على مدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثالث الإعدادي (عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني)، وكذلك أي من الامتحانات الثلاثة المقرر عقدها كبديل عن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (يُعقد لهم امتحان بالمدرسة بنفس مواصفات الامتحانات الشهرية طبقاً لجدول زمنى تُعلنه المديرية).



وقالت الوزارة، إنه يتولى معلمو المدارس تقييم الطلاب في المواد الخاصة بالأنشطة ـ كل معلم يختص بالصفوف المكلف بهاـ تحت إشراف مدير المدرسة بالتزامن مع الاختبار المقرر عقده خلال شهر مايو.