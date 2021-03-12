الإنقاذ النهرى بالوادى الجديد تنتشل ثالث جثة من ضحايا غرق مركب بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نجحت فرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، في إنتشال آخر جثة من جثث الأطفال الثلاثة الغرقى في حادث غرق مركب صغير بمصرف زراعي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وهي جثة الطفل سليمان عمرو الشاذلي، 14 عاما.

وكان قد لقى 3 أطفال مصرعهم، مساء الخميس، في غرق مركب صغير، في مصرف زراعي بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

تبين قيام 8 أطفال بإستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة بئر 2 بالخارجة وغرق 3 منهم خلال إستقلالهم مركب صغير في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم، بينما لقى مصرعهم 3 أطفال وجرى إستخراج جثة " محمد مصطفى سعيد " 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، " سليمان عمرو الشاذلي، 15سنة، يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة غرق ٣ أطفال في بحيرة صرف زراعي بمدينة الخارجة مساء أمس الخميس للنيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسئولية الجنائية، كما كلف مديرية التضامن الإجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا.