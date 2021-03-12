إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم بقرية دورة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس رحلات، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم فى قرية دروة بمركز أشمون.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 12 شخصا فى تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات، على الفور تم الدفع 10 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.