"أوقاف القليوبية" تفتتح مسجدين في بنها وشبين القناطر بتكلفة 7 ملايين جنيه

القليوبية - فريق المحافظات

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجدى التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومسجد الرحمة بقرية بقيرة التابعة لإدارة أوقاف بنها، اليوم الجمعة، ليضاف إلى المساجد التى تم افتتاحها ودخولها الخدمة مسبقا.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، تم إنشاؤه على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد الرحمة بقرية بقيرة التابعة لإدارة أوقاف بنها، تم إنشاؤه على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت مليونى جنيها، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 15 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.

المساجد الجديدة