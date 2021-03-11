اليوم السابع
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وزير خارجية ألمانيا: من الضرورى إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الخميس، 11 مارس 2021 02:55 م
وزير خارجية ألمانيا: من الضرورى إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين جانب من المؤتمر
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية الألمانى، هايكوماس: نحن بانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة التي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرا إلى أنه من الضرورى إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل استقرار المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الألمانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من مصر والأردن وفرنسا، دعم بلاده الكامل لعمل اللجنة الرباعية لدفع عملية السلام.

من جانبه، انتقد أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينين، مؤكدا أن من شأنها تقويض فرص التوصل إلى السلام.

 


القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الألمانى

هايكوماس

أيمن الصفدى

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