وقال بيان للمعهد اليوم إنه "في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، وبعد تأكيد بتاريخ 25 فبراير الماضي، حالتين حاملتين للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة، تم اليوم تأكيد إصابة ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة"، وأوضح البيان أنه من بين الحالات الست الجديدة أربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليتين، تأكدت اصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين وقد تم عزلهم حاليا بمستشفى القطار ومستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.