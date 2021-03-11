كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن معهد تقصي كورونا بلندن، أن السلالة البريطانية رُصدت في 100 دولة حتى الآن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكر معهد تقصي كورونا بلندن، أن السلالة البريطانية هي السائدة في البلاد وتتسبب بـ 98% من الإصابات.

وكان معهد باستور للأمراض الوبائية بالجزائر (حكومي) أعلن اليوم، الخميس، عن تسجيل 6 حالات جديدة للسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة.

وقال بيان للمعهد اليوم إنه "في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، وبعد تأكيد بتاريخ 25 فبراير الماضي، حالتين حاملتين للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة، تم اليوم تأكيد إصابة ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة"، وأوضح البيان أنه من بين الحالات الست الجديدة أربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليتين، تأكدت اصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين وقد تم عزلهم حاليا بمستشفى القطار ومستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة. كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن "نظام المراقبة في البلاد لم يكشف حتي الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا أو البرازيل في تونس".. مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في تونس.



ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبلها.