مصرع عاملين وإصابة آخر بعد سقوطهم من أعلى مبنى أثناء العمل بالشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب زميلهما بإصابات خطيرة إثر سقوطهم من مكان مرتفع أثناء قيامهم بأعمال محارة بشركة فى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر بوصول 3 عمال محارة مصابين بكسور ونزيف داخلي، وان الاول والثاني لفظا انفاسهما متأثران بإصابتهما وجاري علاج العامل الثالث.

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وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلي أن العمال الثلاثة كانوا يقومون بأعمال محارة في شركة للمفروشات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر، وأثناء ذلك اختل توازنهم أعلى "الشدة الخشبية"، فسقطوا على الأرض، وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، فتم تحرير محضر وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.