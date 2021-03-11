وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ملحقة بها أضرارًا جسيمة.



وأشار الجبور إلى أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال استخرجت أتربة من الموقع الأثري "قصر الكرمل" واستولت عليها، ويعود تاريخ القصر للعصر الروماني، ويقوم المستوطنون من فترة لأخرى باقتحامه بزعم وجود آثار يهودية فيه.