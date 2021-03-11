اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين تحت عقار المنصورة المنهار

الخميس، 11 مارس 2021 11:53 م
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين تحت عقار المنصورة المنهار جهود البحث عن ضحايا تحت العقار المنهار
الدقهلية فريق المحافظات

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فور إخطاره بانهيار جزء من أحد المنازل بمنطقة حسين بك بمدينة المنصورة مساء الخميس، بالتنسيق مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بسرعة التعامل مع تداعيات المنزل المنهار، وكلف المحافظ رؤساء ونواب حى غرب المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز ومدينة المنصورة، بالمتابعة على الطبيعة للأعمال التى تجرى بشأن رفع الأنقاض للمنزل المنهار، والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

جهود البحث عن ضحايا تحت العقار المنهار
جهود البحث عن ضحايا تحت العقار المنهار

 

يشار إلى أن المنزل المذكور قد صدر له قرار رقم 1126 لسنة 2018 بإضافة العقار المذكور بشارع عبد الحميد -شارع عوضين -شارع حمدى من حسين بك، والذى هو ملك المواطن هانى الفونس غالى ضمن المبانى والمنشآت ذات التراث المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية، وبالتالى لم يصدر له قرار إزالة.

العقار المنهار
العقار المنهار

وأكد محافظ الدقهلية، أنه يتابع أولاً بأول أعمال كافة الأجهزة المعنية (الحماية المدنية - الإسعاف - النجدة -المرور - شركة الكهرباء - شركة المياه - الصحة - الغاز)، والتى انتقلت على الفور لموقع العقار المنهار، وجرى فرض كردون أمنى حول العقار المنهار، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة المذكورة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ ما يلزم بشأنها فورا.

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