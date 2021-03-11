محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين تحت عقار المنصورة المنهار

الدقهلية فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فور إخطاره بانهيار جزء من أحد المنازل بمنطقة حسين بك بمدينة المنصورة مساء الخميس، بالتنسيق مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بسرعة التعامل مع تداعيات المنزل المنهار، وكلف المحافظ رؤساء ونواب حى غرب المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز ومدينة المنصورة، بالمتابعة على الطبيعة للأعمال التى تجرى بشأن رفع الأنقاض للمنزل المنهار، والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.



جهود البحث عن ضحايا تحت العقار المنهار

يشار إلى أن المنزل المذكور قد صدر له قرار رقم 1126 لسنة 2018 بإضافة العقار المذكور بشارع عبد الحميد -شارع عوضين -شارع حمدى من حسين بك، والذى هو ملك المواطن هانى الفونس غالى ضمن المبانى والمنشآت ذات التراث المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية، وبالتالى لم يصدر له قرار إزالة.