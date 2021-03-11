اليوم السابع
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وسط اتهامات جديدة بالتحرش..

فوكس نيوز: 85 مشرعا فى نيويورك يطالبون باستقالة أو مساءلة الحاكم أندرو كومو

الخميس، 11 مارس 2021 11:08 ص
فوكس نيوز: 85 مشرعا فى نيويورك يطالبون باستقالة أو مساءلة الحاكم أندرو كومو اندرو كومو حاكم نيويورك
كتبت ريم عبد الحميد

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 قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن 85 على الأقل من المشرعين فى نيويورك قد انتقدوا حاكم الولاية أندرو كومو الذى يجد نفسه فى خضم فضيحتين خطيرتين، وفقا للبيانات التى جمعتها.

 وقالت الشبكة فى تقرير لها، إن كومو يواجه تحقيقات من قبل المدعى الأمريكى فى بروكلين والإفى بى أى، حول تعامل إدارته مع أعداد وفيات كورونا فى دور رعاية المسنين، كما يواجه أيضا مزاعم بالتحرش الجنسى من قبل عدة نساء، ونفى كومو مزاعم التحرش، بينما أصر فريقه على أنهم اتبعوا التوجيهات الفيدرالية فيما يتعلق بدور المسنين.

وتوضح الشبكة، أنه من أجل عزل حاكم ولاية، يحتاج مجلس نوابها للتصويت بأغلبية من إجمالى عدد أعضائها البالغ 15، وتصويت بالإدانة من ثلثى أعضاء المحكمة مجلس شيوخها التى تضم سيناتورات وقضاة من محاكم استئناف الولاية.

 ومن بين 85 مشرع طالبوا كومو بالتنحى أو تقديمه للمساءلة، فإن 44 بالتحديد دعوا إلى الخيار الثانى أغلبهم من الجمهوريين الذين يريدون إخراجه من المنصب ولكن لم يعلق على القضية بشكل علنى بعد.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مساعدة لكومو عن محاولاته ملامستها بالقوة، بعدما استدعاها الحاكم إلى قصره العام الماضى، بحجة رغبته فى مساعدة فى العمل.

 ونشرت صحيفة "ألبانى تايمز يونيون" تفاصيل الاتهام، الذى لم تكشف فيه عن هوية صاحبة الاتهام، وردا على ذلك، قال كومو فى بيان: "كما قلت أمس، لم أفعل شيئا أبدا مثل هذا، تفصيل هذا التقرير مزعجة، ولن أتحدث عن تفاصيل هذا الزعم أو غيره نظرا للتحقيق الجارى، لكنى واثق فى نتيجة تقرير المدعى العام".


اندرو كومو

حاكم نيويورك

اتهامات التحرش

اخبار امريكا

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