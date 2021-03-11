ضبط صاحب مستودع استولى على 12 طن دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية متنوعة من بينها ضبط صاحب مستودع دقيق، ويقيم دائرة مركز دار السلام، لاستيلائه على "12" طن دقيق بلدي مدعم الخاص بالبطاقات التموينية لبيعه في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث قدرت فروق الأسعار بـ"83011" جنيها.

كما تم ضبط صاحب مخبز سياحي، ويقيم دائرة مركز طما، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية واستخدامه في أنشطة تجارية، وتم ضبط "250" كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، وتم ضبط "100" كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي قبل بيعها للمواطنين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 5 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 4 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، وجـــاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.