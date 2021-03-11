ضبط ربع طن دهانات مجهولة المصدر و 3 آلاف كيس مكرونة منتهية الصلاحية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه تم تكثيف الحملات على الأسواق لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم.

وأشار ثابت، في بيان له، إلى أن رجال الرقابة التموينية تمكنوا من ضبط 3 آلاف كيس مكرونة مستوردة سهلة التحضير بدون أي فواتير أو إفراج جمركي يدل على منشأها، ولا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية، مما يؤثر على صحة المواطنين والأطفال، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر 1429 جنح الضواحي، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد أنه تم أيضًا ضبط ربع طن من الدهانات والبويات البلاستيكية المستخدم في دهان وتشطيب الأسقف والحوائط، منتهية الصلاحية، وذلك داخل أحدى محلات المواد الكيماوية بمدينة بورفؤاد، كونها تسبب أضرارًا مادية للمواطنين، وتتسبب في أضرار جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتأكُلها نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 49 لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.