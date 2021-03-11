شاهد صور نادرة للشيخ محمد بن زايد فى طفولته بمناسبة عيد ميلاده

كتب محمد شعلان

نشر المكتب الإعلامى لحكومة أبو ظبى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، تسجيل صوتى نادر للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مرحلة الطفولة بمناسبة عيد ميلاده الـ 60، وظهر صوت الشيخ محمد بن زايد وهو يقرأ حكمة فى الإذاعة المدرسية خلال طفولته يتحدث فيها عن أهمية الاجتهاد وتحصيل الدروس.

بتسجيل لصوت صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد، أخذنا الأستاذ أحمد مندي في رحلة بمناسبة ذكرى ميلاد سموه.

استرجع الأستاذ مندي ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عُرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة، والقائد الحكيم المتواضع الذي يذكر فضل مدرسيه حتى بعد مرور عقود من الزمن. pic.twitter.com/ak4p1AeUDj — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 11, 2021

وروى أحمد مندى، المعلم بمدرسة الكندى فى الفترة من 1971 وحتى 1975، خلال الفيديو، بعض الذكريات التى جمعته مع طالبه محمد بن زايد، واسترجع ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عُرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة، والقائد الحكيم المتواضع الذي يذكر فضل مدرسيه حتى بعد مرور عقود من الزمن ويستمر في التواصل معه.



فى مرحلة الطفولة



محمد بن زايد مع مدرسة

وأكد أحمد مندى، المعلم بمدرسة الكندي، أن الشيخ محمد بن زايد خلال طفولته كان يهتم بطابور الصباح والصحافة المدرسية والاطلاع على المعلومات فى المجلات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ساهم في رفع مهارة الخطابة لديه فيما بعد، كما كشف عن بعض الصور التي تعود للشيخ محمد بن زايد خلال مرحلة الطفولة وفى المدرسة.



محمد بن زايد ومعلمه



صور تذكارية