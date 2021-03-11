س.ج.. كل ما تريد معرفته عن شروط ترخيص الآبار ومحطات الصرف الصحى بالقرى السياحية

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزى، عن الاشتراطات اللازمة لحصول الفنادق على ترخيص الآبار المياه الجوفية ومحطات الصرف الصحى ومحطات تحلية مياه البحر أو آبار المياه المالحة.. وفيما يلي نعرض أهم الأسئلة المتعلقة بهذه الشروط وأجوبتها:

س- ماهى الاشتراطات للحصول على ترخيص الآبار الجوفية؟

ج- أهم هذه الشروط أن يكون موقع البئر جنوب الكتلة السكنية وأن تكون ماسورة الغز محاطة بمسافة لا تقل عن 45 متر من جميع الجهات، ومحاطة بسور ولا يقام داخل الحرم أى منشآت وتبعد عن الجبانات بمسافة 100 متر وعن السلخانات والمصارف بمسافة 500 متر من جميع الجهات.

وأكدت الاشتراطات، أن تكون ماسورة الغز من مادة لا توثر فى طبيعة المياه ولا تتأثر بمكونات المياه، على أن يكون عمق البئر لا يقل عن 60 متر، وشددت الاشتراطات على تواجد وسيلة صرف صحية لفائض مياه البئر تمد خارج البئر بـ 5 متر .

وأشارت الاشتراطات إلى إقامة حجرة من المبانى فوق ماسورة الغز على مساحة لا تقل عن 5 أمتار ويراعى فيها أن يكون لها باب وسقف وجيدة التهوية ويتم غلقها باستمرار لحماية البئر.

س- ما هى إجراءات الحصول على موافقة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ؟

ج- تقديم خريطة مساحة لموقع المحطة، وخريطة بالأقمار الصناعية "جوجل" لموقع المحطة، وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، ونوعية المأخذ من حيث البحر مباشرة أو شاطىء "بئر جوفى" ، وأسلوب التخلص من مياه الراجعة والمخلفات الصلبة.

تقديم دراسة تأثير الأثر البيئى لموقع المحطة معتمدة من جهاز شئون البيئة، وتشمل دراسة عن البيئة البحرية بالمنطقة وتأثير المد والجزر، ونوعية المياه بالمنطقة، وفى حالة التخلص من مياه الريجكت مدى تأثيرها على البيئة البحرية .

أما فى حالة المأخذ بئر جوفى والريجكت بئر جوفى يتم إعداد دراسة للآبار كلها عن طريق " المركز القومى للبحوث أو الكليات المتخصصة بالجامعات الحكومية أو مركز بحوث المياه التابع للحكومة .

س- ما هى اشتراطات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى داخل القرى السياحية ؟

ج- تحديد درجة المعالجة بأن تكون الثلاثية ويطابق المعايير طبقا لكود 501 لسنة 2015 ، وأن تكون مراحل المعالجة " أحواض – تانك" المعالجة مغطاة جزئيا لتجنب الروائح الكريهة اعتبارا من المدخل.

وشملت الاشتراطات أن يكون موقع المحطة يبعد بمسافة 200 متر عن خزانات مياه الشرب وعن أماكن الإقامة وتداول الأغذية، ويتم طلاء الخزانات والمواسير الخاصة بالصرف بلون مختلف عن مواسير الخزانات الخاصة بمياه الشرب مع وضع لافتات إرشادية.

س- ما هى عقوبة القرى السياحية المخالفة لاشتراطات إنشاء محطات الصرف الصحى؟

ج- فى حالة عدم مطابقة العينات الرقابية بواسطة مديريات الشئون الصحية، تعطى مهلة شهر لتوفيق الأوضاع مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات اللازمة حفاظا على الصحة العامة وعند تكرار المطابقة فى عينتين متتاليتين تغلق المحطة وتخطر الجهات المختصة.

س- ما هى المستندات المطلوبة لإنشاء محطات الصرف الصحى داخل القرى السياحية؟

ج- صورة سند الملكية، رسم كروكى موضح عليه موقع المحطة وخزانات المياه وأماكن تداول الأغذية، وصورة أقمار صناعية "جوجل"، وكذلك صورة من كتالوج المعالجة المستخدمة وكتالوج الصيانة والتشغيل، والجهة المسئولة عن التشغيل والصيانة، وموافقة جهاز شئون البيئة على دراسة الأثر البيئى.