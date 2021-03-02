المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد يحصل على شهادات تمديد الاعتماد

كتبت ــ أسماء نصار

حصل المعمل المركزي للمياه الجوفية بالوادى الجديد على شهادات تمديد الاعتماد طبقا للمواصفات الدولية فى مجال تحاليل المياه على الاصدار الجديد للايزو 2017 بعد الاعتماد من التجارة والصناعة.



أوضح المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعمل المركزى تم إنشاؤه فى عام 2006 بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وحصل على شهادة الايزو شهادة الأيزو " 17025" فى عام 2013 وذلك تتويجاً للعمل الجاد الذى يقوم به المعمل بهدف الحفاظ على نوعية المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة نوعية المياه ومتابعة جودة المياه بالخزان الجوفي وحمايته من التلوث والتنبؤ بزيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية ، حيث يقوم المعمل وفروعه المختلفة ( المنيا – الداخلة طنطا ) بمراقبة نوعية المياه وإجراء كافة التحاليل الكيمائية والبكتريولوجية وفقاً للمعايير والقياسات العالمية حال إصدار تراخيص وتجديد وحفر الآبار الإستثمارية والسطحية والعيون ، إلى جانب إجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية ، وأيضاً آبار القطاع الخاص ، فضلاً عن تحليل البيانات ، الأمر الذي يسهم في عمل خرائط كونتورية توضح مواقع الآبار وتدرج الملوحة والعناصر الآخرى بها .

وكان المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد قد اجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية لعام 2019 فى الفحوصات البكترويولوجية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه تحقيقا لاشتراطات المجلس الوطنى لاعتماد المعامل الواجب تقديمها سنويا لتأكيد استمرار ورفع مستوى الاداء.

كما حصل المعمل المركزي على الإعتماد الدولي ( الأيزو) وله فوائد عدة أهمها تحقيق استقلالية المعمل ومنح الثقة في نظام الإدارة ونتائج الإختبارات ونظام الجودة ، علاوة على تحسين القدرات والإمكانيات والمعايرات والإختبارات التي يقوم المعمل ، في ضوء التزام الطاقم الفني بالمعمل بتنفيذ ما جاء بكتب الجودة والإختبارات والمعايرة العالمية والقياس ، والمساهمة في تحقيق المطالب الإدارية والفنية والموارد البشرية .