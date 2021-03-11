سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 6 جنيهات وعيار 121 يسجل 768 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات الخميس 11 مارس 2021 بقيمة 6 جنيهات، ليصعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى 768 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 658 جنيها.



عيار 21 يسجل 768 جنيها.



عيار 24 يسجل 877 جنيها.



الجنيه الذهب 6144 جنيها.



أونصة الذهب 1735 دولار.

وتعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة، "بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء نتيجة صعود أونصة الذهب عالميًا بأكثر من 10 دولارات لتسجل 1735 دولار، مع توقعات بارتفاعات أخري بأسعر الذهب، مع تراجع عائد السندات الأمريكية.