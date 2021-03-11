اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الخميس 11 - 3 - 2021 فى مصر

الخميس، 11 مارس 2021 09:00 ص
سعر الذهب اليوم الخميس 11 - 3 - 2021 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 مارس 2021 استقرارا ملحوظا على آخر سعر تم تسجيله مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية أمس الأربعاء، بقيمة 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب من عيار 21 يسجل اليوم 762 جنيها للجرام، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 653 جنيها للجرام ويسجل الذهب عيار 24 سعر 871 جنيها، ويبلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات الخميس 6096 جنيها للجرام.

سعر أونصة الذهب عالميًا سجلت ارتفاع بنسبة 058% بختام تعاملات الأربعاء، لتصعد الأونصة إلى 1725 دولارا، وهذا سعر مرتفع نسبيًا عند مقارنة بالانخفاضات الكبيرة الذى سجلها الذهب مستهل تعاملات هذا الأسبوع.

سعر جرام الذهب في مصر، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع وتشمل تحديث لحظي للأسعار، وكذلك مصحوب بتحليلات لوضع سوق الذهب محلياً وعالميًا.

وقال إدوارد مويا، كبير محلل السوق ، "الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، والبيانات الأخيرة تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،" مضيفا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع، لا الذهب.


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