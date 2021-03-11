دراسة أمريكية تقدم نصائح للتغلب على الأرق.. منها التنفس العميق

ندى سليم

توصل باحثون في جامعة ميشيجان الأمريكية، إلى أن اتباع نظام نوم غير منتظم قد يجعلك عرضة للإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل وتدهور الحالة المزاجية ، طبقا لما نشر في صحيفة مترو البريطانية.



اضرار النوم غير المنتظم يعرضك للاكتئاب وتدهور حالتك المزاجية

وأكدت الدراسة أن عدم الحصول على قدر كافي من النوم مما يعني الاستيقاظ لفترات متأخرة من الليل، مرتبط بخطر الإصابة بالاكتئاب وشعورك بالمزاج السيئ في اليوم التالي.

واعتمدت الدراسة علي فحص مئات المشاركين بالبحث، لمدة عام كامل، حيث تم تقييم ساعات النوم من خلال جهاز تتبع، ليتوصل الباحثون إلى أن تقليل وقت النوم أدى إلى زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب وتدني الحالة المزاجية، كما ربطت الدراسة بين أهمية الحصول على فترة كافية من النوم والحفاظ على الصحة العقلية.

وأكد الباحثون أيضا أن الاكتئاب يمكن علاجه بالنوم المنتظم، فإذا كنت تعاني من مزاج متدني مزمن فمن الضروري أن تحصل على وقت نوم ووقت استيقاظ منتظم من خلال تنفيذ روتين يومي، يعني الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت صباحا ومساء من أجل الحفاظ على حالتك المزاجية.

وأوصت الدراسة بضرورة التغلب على النوم المتقطع من خلال تجنب الاجهاد الشديد ومحاولة الاسترخاء من خلال ممارسة تمارين اليوجا والتنفس العميق الذى يساعدك على الخلود الى النوم.

ويلعب النظام الغذائى دورا هاما فى مواجهة مشاكل النوم والأرق، حيث تبين ايضا ضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتى قد ينتج عنها اضطرابات بالجهاز الهضمى وتؤدى الى كثرة الاستيقاظ أثناء النوم.