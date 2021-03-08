4 عادات صحية للتخلص من الآرق الليلى.. عليك بالرياضة وكتابة يومياتك

كتبت مروة هريدى

من المهم جدًا الحصول على نوم مريح ليلًا، ولكن لا يتمتع الجميع بنوم عميق وهانئ فى كل ليلة، ففى بعض الأحيان نغرق فى التفكير وقت النوم وهو ما يسبب لنا الشعور بالأرق والقلق تحت مسمى الإجهاد الليلى الذى يتحول إلى ظاهرة يومية، فقد تجد صعوبة فى النوم وتشعر بأنك لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، لذلك هناك بعد الطرق يمكن اتباعها للنوم جيدًا ليلًا، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 4 عادات صحية يمكن اتباعها للحصول على نوم جيد ليلًا:

1- ممارسة الرياضة

لا تساعد ممارسة الرياضة فى الحصول على لياقة بدنية متناسقة وجسم رشيق فقط، فهى تساعد بإفراز هرمونات السعادة التى تعمل على إدارة النوم لديك وتهدئة عقلك للحصول على الراحة اللازمة والنوم ليلًا.

2- التأمل

هناك اعتقاد خاطئ بأن التأمل يساعد فقط فى زيادة التركيز، فهو يعمل أيضًا على تهدئة عقلك ومعالجة أعراض القلق لذلك من المهم القيام به يوميًا من خلال اختيار نوع التأمل المناسب لك، فهو يساعد على تصفية أفكارك والشعور بالاسترخاء خاصة قبل النوم.

3- كتابة اليوميات

كتابة الأفكارك والأشياء التى قد تسبب لك الأرق ليلًا وتحرمك من نوم هانئ، حيث يساعد ذلك أيضًا فى إيجاد حل لمشاكلك، حيث قم بتدوينها قبل ساعتين من النوم حيث سيسمح لك ذلك بمعالجة تلك الأفكار فى وقت مبكر من اليوم.

4- الحفاظ على روتين نوم جيد

فى بعض الأحيان، يمكن أن يساهم روتين نومك غير المنتظم فى إصابتك بالقلق، لذلك إذا كنت شخصًا يتعامل بالفعل مع مشكلة القلق والأرق، فحاول تحسين عادات نومك والذهاب إلى الفراش فى الوقت المحدد يوميًا وابتعد عن تناول الكحول أو الكافيين ليلًا وتجنب أيضًا الوجبات الثقيلة قبل موعد نومك.