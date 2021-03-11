"حياة كريمة" تغير المخطط التفصيلى لـ36 قرية بشبين القناطر.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لـ 36 قرية بمدينة شبين القناطر، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس مصطفى المصري ممثل المكتب الاستشاري، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.

وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم السير في إجراءات العرض على رئيس مجلس الوزراء للتصديق لاستصدار قرار للعمل بتلك المخططات التفصيلية، التي اعتمدت ليبدأ العمل بعد نشرها بالجريدة الرسمية، حيث يتم بالمخططات التفصيلية تحديد عروض الشوارع بالمناطق القائمة ومناطق الامتداد وتوطين الخدمات، وذلك بالحيز المعتمد في الفتره من 2007 إلى 2009.

وأضاف، أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

اعتماد المخطط التفصيلى لقرى شبين القناطر



بعد اعتماد المخطط



خلال اعتماد المخطط التفصيلى