حبس تشكيلين عصابيين لتجارة الشابو والهيروين فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار أحمد سلمان مدير نيابة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، وذلك قبل ترويجهم كمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائهم المتعاطين، وقررت النيابة إرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء دكتورحسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وضباط مباحث مركز دار السلام، مفادها قيام تشكلين عصابيين بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات، والمقدم مصطفى بكرى رئيس مباحث مركز دار السلام بسوهاج، وبرئاسة العقيد محمد أيوب وكيل فرع بحث الشرق.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز دار السلام، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والمقدم مصطفى بكرى، والعقيد محمد أيوب، من ضبط التشكيل الأول ويضم عاملين أحدهما يقيم القوصة البلابيش دار السلام سوهاج، والثانى يقيم في عزبة راجح البلينا سوهاج، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 363 جراما، وكمية من الشابو تزن 186 جراما، وكمية لمخدر الحشيش تزن 160 جراما، وهاتفين، ومبلغ مالى قدره 700 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 699 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث مركز دار السلام، من ضبط التشكيل العصابى الثانى وبحوزتهما 35 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر تزن 175 جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين تزن 120 جراما، وكمية من الشابو تزن 100 جرام، وهاتفين، ومبلغ مالي قدره 225 جنيها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 698 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.