تعليم المنوفية: بدء التحقيق فى واقعة حصول طالب على 41 من الدرجة النهائية 40

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم إرسال اليوم لجنة من الشئون القانونية إلى المدرسة الإعدادية بقرية زنارة التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك لبدء التحقيق فى واقعة حصول طالب على درجة 41 من الدرجة النهائية 40 الأمر الذى تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الورقة المتداولة ليس عليها ختم المدرسة، وفى حالة ثبوت الواقعة سوف يتم محاسبة المقصرين إذا ثبتت الواقعة.

وكانت مدرسة زنارة الاعدادية التابعة لإدارة تلا بمحافظة المنوفية، قد شهدت واقعة غريبة من نوعها وذلك عقب حصول طالب على درجة 41من الدرجة النهائية 40 الأمر الذى تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

فى سياق متصل أكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية،أنه تم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق وخاصة المسؤولين عن الكنترول فى مدرسة وزارة الاعدادية التابعة لإدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية.

ومن جانبه أكد باسم خميس مدير إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، أنه عقب تلقيه الخبر تم تحويل المسؤولين فى المدرسة للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى الواقعة.