اليوم السابع
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تطعيم 260 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالقاح كورونا حتى الآن بالغربية

الخميس، 11 مارس 2021 12:52 م
تطعيم 260 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالقاح كورونا حتى الآن بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية فريق المحافظات

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن 260 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من انطلاق الفعاليات يوم الخميس الماضى وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرا يوميا.

وأشار فى بيان إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة، يعقبها الاطمئنان على الضغط ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.

 


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