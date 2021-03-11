اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 02:25 ص
خالد صلاح
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باكستان وأوزبكستان تتفقان على مراجعة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الخميس، 11 مارس 2021 02:00 ص
باكستان وأوزبكستان تتفقان على مراجعة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات شاه محمود قريشي
وكالات الأنباء

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اتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية انعقدت في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ونظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع ركز على مراجعة العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

 

 


أوزباكستان

باكستان

الخارجية الباكستانية

العلاقات الثنائية

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