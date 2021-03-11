باكستان وأوزبكستان تتفقان على مراجعة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

وكالات الأنباء

اتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية انعقدت في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ونظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع ركز على مراجعة العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا الإقليمية والدولية.