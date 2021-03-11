اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 09:06 م
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انهار منزل من 3 طوابق فى منطقة حسين بيك بالمنصورة.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 08:07 م
انهار منزل من 3 طوابق فى منطقة حسين بيك بالمنصورة.. صور المنزل المنهار فى المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

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انهار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة حسين بيك بمدينة المنصورة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وأشار أحد الأهالى بالمنطقة، إلى أن المنزل يسكن فيه سيدة مسنة تعيش بمفردها، وأن المنزل انهار أثناء وجودها بداخله.

كما انتقل مسئول حى غرب المنصورة، إلى مكان الحادث، وجارٍ معرفة إذ كان المنزل صادرا له قرار إزالة أم لا، وإذ كان به سكان، وتبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب والخشب.

كما قامت قوات الدفاع المدنى، بتشغيل كشافات إضاءة بالمنطقة، للعمل على رفع الأنقاض، والبحث عن أى ضحايا، بعد أن أكد أحد الجيران أن هناك سيدة تسكن بالمنزل وكان موجود طبيب منذ ساعتين لتوقيع الكشف الطبى عليها.

المنزل المنهار فى المنصورة
المنزل المنهار فى المنصورة

 

جانب من المنزل المنهار
جانب من المنزل المنهار

 

المنزل المنهار
المنزل المنهار

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