القبض على سيدة بتهمة النصب على مواطنين فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سيدة بتهمة النصب على العديد من المواطنين فى ملايين الجنيهات بمنطقة حلوان، بزعم تشغيلها وتوظيفها فى تجارة الأجهزة الطبية، وحررت محضرا بالواقعة.

تلقى قسم حلوان، العديد من البلاغات من تجار، بتعرضهم للنصب على يد سيدة عن طريق الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة شراء معدات وأدوات طبية واقتسام المكسب بعد بيع تلك الأدوات، وبعد استيلائها على الأموال تماطلهم في سداد ألرباح المتفق عيها .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضضر بالواقعة.