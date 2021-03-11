السيطرة على حريق بعد انفجار إسطوانتين للغاز بمطعم فى المنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بمطعم بمدينة المنصورة، بعد انفجار أسطوانتين غاز بداخله، واستخراج 6 آخرين قبل انفجارهما.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمطعم كائن بشارع محمد فتحي، بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين وجود حريق بمخزن ملحق بمطعم للماكولات، بعقار مكون من 5 طوابق، على مساحه 70 متر تقريبا، والمخزن على مساحته 35 متر تقريبا ، و حدوث صوت فرقعه بعدد 2 اسطوانه بوتاجاز، واشتعال النيران وامتدادها الى نوافذ الطابقين العلويين، و لم ينجم عن ذلك ثمة اصابات.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إخراج الأسطوانتين، وكذا 6 أسطوانات أخرى كانوا متواجدين بجوارهم، وبسؤال مالك المطعم "81 سنة" ومقيم شارع الأسواق دائرة القسم، أيد ذات المضمون، وعلل سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من أحد الإسطوانتين، مما أدى إلى نشوب الحريق، ولم يتهم أحد التسبب فى ذلك، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 2831 لسنة 2020 إدارى قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.